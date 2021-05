Gabigol entra em ação no lugar de Roberto Firmino no amistoso contra a Nigéria, em outubro de 2019 Lucas Figueiredo/CBF

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 13/05/2021 21:32 | Atualizado 13/05/2021 21:34

Rio - Na véspera da convocação da seleção brasileira para os duelos contra o Equador, no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e o Paraguai, dia 8, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Catar, em 2022, a expectativa é de que o radar de Tite esteja voltado para o Ninho do Urubu. Não que o chamamento de jogadores do Flamengo seja uma novidade, pois Rodrigo Caio e Everton Ribeiro foram lembrados em outubro de 2020 para enfrentar Venezuela e Uruguai. A cobrada convocação de Gerson e Gabigol, em especial, é considerada um prêmio pelo o desempenho da dupla.

Gabigol está na moda. E não devido ao corte ou coloração do cabelo. Com um início de temporada avassalador, o camisa 9 viveu uma semana mágica. O gol de pênalti marcado no empate com o Unión La Calera, do Chile, fez o atacante superar as marcas de Pelé e Zico na Libertadores. De quebra, chegou a 12 gols em apenas 11 jogos em 2021 e divide com Diego Souza, do Grêmio, e Pedro Perotti, da Chapecoense, o posto de principal goleador do país na temporada, que ainda está no início...

Desde a chegada ao Flamengo, Gabigol marcou 82 gols. Credenciado pelos expressivos números, Gabigol vive, sim, a expectativa pela volta à Seleção. Convocado pela última vez em outubro de 2019, ele jogou cerca de 28 minutos no empate em 1 a 1 com a Nigéria, em Singapura. Gabriel voltou a ser chamado em 2020, mas o cancelamento das rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, devido à pandemia do novo coronavírus, adiou a esperada volta.

A convocação de Gerson também é aguardada com expectativa pelo camisa 8, ex-jogadores da Seleção e comentaristas esportivos, assim como Willian Arão, curinga de Rogério Ceni. Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo está sempre no radar da comissão técnica da Seleção. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol já foram convocados e o goleiro Hugo Souza estava na pré-lista de Tite para os jogos adiados em março.