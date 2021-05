Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 17:00

Rio - O meia Gerson, de 23 anos, recebeu uma oferta do Olympique de Marselle. De acordo com informações do portal "TNT Sports", o Flamengo recusou a proposta dos franceses. Na opinião do comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, é preciso ouvir a opinião do jogador sobre o seu futuro.

Publicidade

"Por outro lado, tem que ouvir o Gerson. De repente para ele é mais legal ficar no Flamengo, esperar jogar a Copa do Mundo, talvez. Convencer o Tite. Isso depende muito do jogador, acho que a voz do jogador é muito mais importante nesse sentido. O jogador tem que começar a se impor um pouco. 'Gente, posso falar o que eu quero? Vocês têm que saber o que eu quero", afirmou.



O ex-jogador do Corinthians fez muitos elogios ao jogador. Na opinião de Casagrande, Gerson é o melhor jogador da sua posição atuando no futebol brasileiro.

Publicidade

"Você não vai arrumar um substituto, não tem no mercado um jogador brasileiro como ele, esquece. E também não vejo muito jogador solto por aí com a qualidade que tem o Gerson. Para mim, ele é o melhor jogador de meio de campo do futebol brasileiro", disse.