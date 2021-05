Dupla conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas Rio 2016 GettyImages

Publicado 17/05/2021 17:21

O mês de maio separou grandes momentos para Gabriel Barbosa. Na mesma semana, Gabigol se tornou o maior atilheiro do Flamengo na Libertadores, superando Zico, chegou ao gol 50 no Maracanã e integrou a lista de Tite para as duas próximas partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Em seu momento 'mágico', o camisa 9 da Gávea foi assunto no podcast 'A Mesa', do grupo Globo, entre André Rizek, PVC e Gustavo Poli.



A lista de atacantes é formada por: Roberto Firmino, Everton, Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison, Vinicius Junior e Neymar. Para André Rizek, o atacante rubro-negro vive uma fase bem superior a todos os outros convocados para a posição - exceto Neymar.

"Acho que o Gabigol está jogando mais que todos os atacantes convocados, à exceção de Neymar. Eu acho que o Gabriel está no melhor momento. Ele tem feito de tudo. Ele abre espaço, ele joga pelos lados, ele puxa contra-ataque, ele finaliza como ninguém hoje no futebol brasileiro, só o Neymar, e ele bate pênalti de forma impecável. Só o Neymar finaliza melhor que ele hoje. Ele está jogando demais hoje, demais mesmo ", opinou o jornalista.

Além de Gabriel, o Flamengo terá Éverton Ribeiro representando o clube nas duas próximas datas da CBF. Para PVC, comentarista do grupo Globo, a convocação não justifica muita coisa.

"O Tite gosta mais do futebol do Ribeiro do que do Gerson, que está fora da lista. Mas o Éverton Ribeiro não está jogando bem e não é parte do time, ele passou a ser parte da equipe quando o Coutinho estava fora. Eu acredito em convocações de jogadores que não vivem bons momentos quando eles são parte de uma estrutura do elenco. O Ribeiro ainda não é parte da engrenagem", avaliou o comentarista.