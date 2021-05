Matheus Gonçalves é tratado como joia no Flamengo Divulgação

Publicado 17/05/2021 19:09

O Flamengo é conhecido por revelar jovens talentos no futebol e tem um do Sub-17 que está se destacando cada vez nas categorias de base do Rubro-Negro. Trata-se de Matheus Gonçalves, meia-atacante de apenas 15 anos.

O garoto foi o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 no final de semana. Depois de fazer um golaço, Matheus Gonçalves falou sobre a pintura e mostrou maturidade de jogador já bem experiente.

"Estou treinando bastante as finalizações de fora e dentro da área no PDI. Acertei, foi um golaço. A vitória foi muito importante para ficarmos na liderança, mas agora já passou. Vamos focar já na partida contra o Grêmio." (veja abaixo o vídeo do gol).

Matheus Gonçalves é um jogador considerado joia no Flamengo e que está sendo lapidada para render bons frutos no futuro dentro e fora de campo. O meia-atacante, inclusive, ostenta convocação para a seleção brasileira sub-17.