Piris da Motta Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 09:00

Rio - O volante Piris da Motta, de 26 anos, pode retornar ao Flamengo antes do fim do seu empréstimo. De acordo com informações do portal "Goal", o Rubro-Negro solicitou o retorno do paraguaio, que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, e tenta viabilizar a volta do atleta até o próximo domingo.

O contrato de empréstimo de Piris vai até o fim do mês, porém, com o clube turco não irá exercer a opção de compra, o Flamengo deseja que o jogador retorne para estar à disposição de Rogério Ceni. A janela de transferências de jogadores provenientes do exterior se encerra no domingo. Caso a reativação do contrato do paraguaio aconteça após esta data, ele só poderá atuar pelo Rubro-Negro em agosto, quando reabre a janela.



De acordo com o site, com quatro meses sem receber no clube turco, o jogador teme que um retorno antes do previsto dificulte o pagamento do débito pelo Gençlerbirligi. O clube acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Turco. O torneio se encerrou no último sábado.



Apesar do rebaixamento da sua equipe, Piris da Motta teve bom desempenho na Turquia. Ao todo, foram 36 jogos, todos como titular, e seis gols marcados. O contrato do paraguaio com o Flamengo vai até dezembro de 2022.