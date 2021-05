Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal Divulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:43

Rio - O zagueiro David Luiz deve deixar o Arsenal em breve e já começa a pensar sobre seu futuro. De acordo com o portal "UOL", o defensor, de 34 anos, confessou a pessoas próximas que estuda duas possibilidades para dar sequência em sua carreira: jogar no Brasil ou retornar ao Benfica, seu ex-clube.

Caso queira retornar ao Brasil, David Luiz precisará reduzir consideravelmente seu salário, que é impraticável no futebol brasileiro. Mesmo assim, os valores para sua contratação ainda são considerados altos, o que credencia apenas clubes como Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras a fazerem uma proposta. O jogador, inclusive, chegou a ser especulado no time carioca nas últimas semanas e bastante pedido pelos rubro-negros nas redes sociais.



Já a possibilidade de voltar ao Benfica não é uma surpresa. David Luiz nunca escondeu o desejo de encerrar sua carreira no clube português, com o qual tem muita identificação. Além disso, o brasileiro possui boa relação com o técnico Jorge Jesus, o ex-zagueiro e hoje gerente Luisão e o presidente Luís Filipe Vieira.

David Luiz tem contrato com o Arsenal até junho e não renovará com os ingleses. O jogador deu carta branca ao representante Julio Taran, sócio de Giuliano Bertolucci, e ao ex-goleiro e amigo Julio Cesar para buscarem um novo clube.