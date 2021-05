Muro do Ninho do Urubu aparece pichado horas depois de empate com a LDU Reprodução

O empate do Flamengo com a LDU, que deu a classificação ao Rubro-Negro às oitavas de final da Libertadores de forma antecipada, não caiu bem entre os torcedores. Logo após partida, que terminou em 2 a 2, o muro do Ninho do Urubu surgiu pichado, com os seguintes dizeres:

"Zaga m%$#. Ceni burro".

A revolta dos torcedores se dá pela escalação de Rogério Ceni para a partida, poupando a maioria dos titulares em um jogo de Libertadores pensando na final do Carioca diante do Fluminense.