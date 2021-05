Juan agradece à Nação em sua última atuação com o Manto Sagrado, contra o Cruzeiro, no Maraca Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O ex-zagueiro Juan colecionou atuações memoráveis no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. Por conta disso, o ex-jogador será homenageado e entrará para a Calçada da Fama do estádio. O anúncio foi feito pelo ídolo rubro-negro em suas redes sociais.

"Nos tempos de menino, de arquibancada, jogar no Maracanã era um sonho distante. Estar ali, ao lado de meu pai, Roberto, torcendo por meu time do coração, Flamengo, já representava muito para mim. No estádio fiz meu primeiro jogo como profissional, conquistei títulos, vivi a sensação especial de defender a seleção brasileira e encerrei minha carreira há dois anos. Por toda a importância que o Maracanã tem na minha história, na realização de meus sonhos, me sinto honrado com o convite que recebi do governador Cláudio Castro e do secretário Leandro Alves para fazer o molde dos meus pés para a sua Calçada da Fama, amanhã (21/05), às 16h. Quero dividir com minha família, com amigos que me apoiaram, com profissionais que me ajudaram a chegar até aqui, minha alegria por esta homenagem. É uma honra, Maracanã”, escreveu Juan.



Recentemente, o Maracanã já havia decidido homenagear outro ídolo do Flamengo em sua Calçada da Fama: Adriano Imperador. Os dois se juntarão a uma seleta lista de 124 atletas que foram homenageados, com nomes como Zico, Pelé, Roberto Dinamite, Romário e Ronaldo Fenômeno.