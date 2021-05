Piris da Motta AFP

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:13

Rio - O volante Robert Piris da Motta, de 26 anos, foi convocado pelo treinador Eduardo Berizzo para os próximos compromissos da seleção paraguaia nas Eliminatórias da Copa. A equipe terá pela frente o Uruguai, fora de casa, no próximo dia 3 e Brasil, em Assunção, cinco dias depois.

O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia. O seu vínculo vai até o fim deste mês, mas o Rubro-Negro tenta o seu retorno antecipado. De qualquer maneira, quando se apresentar a seleção paraguaia, Piris já será novamente jogador do clube carioca.

Publicidade

Com isso, o volante poderá reencontrar no duelo contra o Brasil, os jogadores Everton Ribeiro e Gabigol, que fizeram parte com ele do vitorioso elenco rubro-negro campeão do Brasileiro e da Libertadores de 2019.



Publicidade

Apesar do rebaixamento da sua equipe no Campeonato Turco, Piris da Motta teve bom desempenho no país. Ao todo, foram 36 jogos, todos como titular, e seis gols marcados. O contrato do paraguaio com o Flamengo vai até dezembro de 2022.