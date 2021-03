Estátua General Baquedano em chamas Reprodução / Internet

Publicado 06/03/2021 00:03

Rio – Multidões tomaram as ruas de Assunção, no Paraguai, e de Santiago, no Chile, na noite dessa sexta-feira (05) em protestos contra as autoridades locais. No Paraguai, os manifestantes exigem a renúncia do presidente, Mário Abdo Benitéz, devido à má gestão da pandemia do novo coronavírus.



O sistema de saúde do Paraguai ameaça entrar em colapso, UTIs estão lotadas e cirurgias não emergenciais foram canceladas. Também hoje, o ministro da Saúde do Paraguai, Julio Mazzoleni, já havia renunciado ao seu cargo em meio a uma crise provocada pela falta de medicamentos nos hospitais públicos do país e críticas pela gestão da pandemia de covid-19.

No Chile, manifestantes foram às ruas contra violência policial. A população sofreu repressão e houve conflito. Algumas pessoas lançaram coquetéis molotov e, na Plaza Italia, epicentro dos protestos de 2019, a estátua do General Baquedano foi queimada.



Diversos vídeos dos protestos estão circulando nas redes sociais. Confira:

No Paraguai

E no Chile

