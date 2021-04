Pedro César Prieto Galeano, 39, foi preso no Paraguai Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:20

Rio - O criminoso Pedro Cesar Prieto, de 39 anos, conhecido como 'Senhor das Armas paraguaio' e principal fornecedor de armas da maior facção criminosa do Rio, será extraditado do Paraguai para o Brasil. Agentes da Interpol aguardam a autorização final da Justiça do Paraguai para realizar a transferência do traficante para uma penitenciária no Brasil. As informações são do Jornal da Band.



Pedro Cesar Prieto foi preso em dezembro do ano passado, na Cidade do Leste, no Paraguai. O criminoso foi encontrado na prefeitura da Cidade do Leste, no Paraguai, onde trabalhava como funcionário público. Segundo a PF, Pedro César é conhecido como um dos grandes traficantes internacionais de armas, com forte vinculação com os representantes do comércio de armas local. Ele morava em local estratégico, na beira do Rio Paraná, de onde grande parte das mercadorias contrabandeadas ingressam em território brasileiro.

As investigações tiveram início em julho de 2019, após a prisão em flagrante de um homem na Rodovia Presidente Dutra, município de Piraí, no Sul Fluminense, no momento em que transportava peças de um fuzil desmontado na lataria do veículo, dois carregadores e uma mira óptica. Na ocasião, o condutor, que é motorista de aplicativos e morador de Foz do Iguaçu, estava acompanhado da esposa e de dois filhos.

Os investigadores apuraram que o motorista foi contratado por traficantes para realizar o transporte do armamento adquirido no Paraguai, até o município de Macaé, no Rio, onde seria levado para a comunidade local da Nova Holanda. Ele retornará ao Brasil para responder pelos crimes de tráfico de armas.

A Polícia Federal ainda não retornou com maiores informações sobre a extradição de Pedro Cesar Prieto.