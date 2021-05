Luiz Eduardo Baptista Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 13:49

Rio - Sempre polêmico, o vice-presidente de relações do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, utilizou o seu perfil no Twitter para criticar a decisão da prefeitura do Rio de Janeiro de não autorizar que a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense tenha público. O dirigente citou a decisão da Libertadores no fim de janeiro entre Palmeiras e Santos que contou com milhares de convidados como público.

Publicidade

"Público com poucas restrições liberado para qq atividade no RJ.A Prefeitura concordou com times paulistas jogarem aqui com público de 7,000 “convidados”(final da Libertadores). FLA X FLU não pode nem convidados. Mesma cidade, estádio e autoridades. Fique em casa, torcedor carioca", escreveu Bap.



O Flamengo e a Ferj tentaram viabilizar a possibilidade do retorno do público em capacidade reduzida nas finais do Carioca. No entanto, a prefeitura do Rio acabou sendo contra a decisão. O Fluminense também defendeu a manutenção do jogo sem torcida.

Publicidade

O Rubro-Negro e a Ferj negociaram a possibilidade do confronto acontecer em Brasília. No entanto, a tentativa acabou fracassando por conta do estado do gramado do Mané Garrincha. Novamente, o Tricolor se manifestou contra a possibilidade.