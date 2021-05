Renato Gaúcho Lucas Uebel/Grêmio

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:14 | Atualizado 21/05/2021 17:18

Rio - Na noite da última quinta-feira, Renato Gaúcho decidiu recusar a oferta do Corinthians para ser o novo técnico da equipe alegando que deseja estar mais perto da família. No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola revelou em seu canal do Youtube, a negativa do treinador se deu por conta de uma esperança de em breve receber uma oferta do Flamengo, já que Rogério Ceni, atual treinador da equipe, vem sofrendo pressão de parte da torcida rubro-negra.

"Entrei em contato com um amigo muito próximo ao Renato Gaúcho e ele me assegurou com todas as letras: Renato disse não ao Corinthians para esperar o Flamengo. Ele não tem proposta e nem conversas com o Flamengo, mas ele mora no Rio e sabe da pressão que existe sobre o Rogério Ceni", revelou o jornalista no vídeo.

Apesar da irritação de alguns torcedores, a diretoria do Flamengo, neste momento, não cogita a demissão de Ceni. O treinador, inclusive, contou com o aval dos dirigentes para poupar alguns jogadores no duelo contra a LDU, pela Libertadores, na última terça-feira.