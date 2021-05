Brazil's Flamengo Willian Arao (2nd L) celebrates with Gabriel Barboza (L) and other teammates after scoring against Chile's Union La Calera during the Copa Libertadores football tournament group stage match at the Nicolas Chahuan Municipal Stadium in La Calera, Chile, on May 11, 2021. (Photo by PABLO SANHUEZA / POOL / AFP) AFP

Publicado 21/05/2021 21:00 | Atualizado 21/05/2021 21:01

O Flamengo, oficialmente, possui novo patrocínio para o calção do uniforme do time profissional de futebol masculino. O contrato com a ABC da Construção foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do clube.

O contrato entre as partes é válido até dezembro de 2021. A reportagem apurou detalhes do vínculo assinado entre Flamengo e ABC Construção:

- O Flamengo receberá R$ 3 milhões fixos + variável, com mínimo estabelecido em R$500k, relativos a 5% do volume de vendas da loja virtual ligado às ações de marketing promovidas pelos canais do Flamengo.

- O mínimo garantido é de R$ 500 mil. Este uso em materiais é algo opcional. Caso o Flamengo queira receber imediatamente, pode adquirir produtos da patrocinadora e abater desse valor.

A estreia da parceria será neste sábado na final do Campeonato Carioca 2021 diante do Fluminense, no Maracanã, às 21h05.