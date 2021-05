O Flamengo tem 24 relacionados para a decisão do Campeonato Carioca Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:27

O Flamengo divulgou no início da tarde os relacionados para a final do Campeonato Carioca deste sábado contra o Fluminense, às 21h05 no Maracanã. Poupado contra a LDU, Rodrigo Caio está de volta, mas Diego Alves segue fora.

O zagueiro treinou na sexta-feira e o Flamengo deve ter o mesmo time que empatou em 1 a 1 na partida de ida da final. A comissão técnica vem tomando cuidado com Rodrigo Caio devido aos recentes problemas físicos.



Publicidade

Por outro lado, não será desta vez que Diego Alves retorna. Existia a possibilidade de o goleiro ser relacionado, mesmo que ficasse no banco de reservas, para uma eventual disputa por pênaltis. Entretanto, a comissão técnica optou por segurá-lo, para evitar que a fibrose se torne uma lesão muscular.



O Flamengo deve ir a campo com: Gabriel Bastista, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.