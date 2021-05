Diego Alves não conseguiu retornar a campo na final do Carioca Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:25

Mais uma vez fora de uma partida, Diego Alves é tratado com cautela pela comissão técnica do Flamengo. Em recuperação de uma fibrose na coxa direita, o goleiro fez um teste na sexta-feira e acabou vetado da final do Campeonato Carioca, chegando à quinta partida seguida desfalcando a equipe.

A preocupação é de que a fibrose se torne uma lesão muscular, o que aumentaria ainda mais o tempo sem jogar. Por isso, Diego Alves terá a semana toda para trabalhar já que o Flamengo já está classificado em primeiro lugar em seu grupo na Libertadores e poderá poupar jogadores contra o Vélez Sarsfield, na quinta-feira, de olho na estreia no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Palmeiras.



Correndo contra o tempo, Diego Alves desfalcou o Flamengo nos últimos cinco jogos. Ele não entra em campo desde o dia 4 de maio, quando foi substituído na partida contra a LDU, em Quito. Desde então, perdeu os compromissos contra Volta Redonda, La Calera, LDU e os dois jogos da final do Campeonato Carioca.



Nesse período, Gabriel Batista foi o titular em quatro jogos e entrará em campo neste sábado, enquanto Hugo Souza defendeu a meta rubro-negra no segundo tempo da partida contra a LDU, quando Diego Alves foi substituído.