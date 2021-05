6º lugar: Gerson - Meia - Flamengo - 20 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 90,1 milhões) Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/05/2021 10:57

Rio - O Campeonato Carioca pode ter sido o último título de Gerson com a camisa do Flamengo. Em negociações com o Olympique de Marselha, o jogador de 24 anos pode deixar o Rubro-Negro, que deve receber R$ 160 milhões pelo negócio. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre a possível saída do meia.

"Converso com o Marcos (Braz) e o Bruno (Spindel) todos os dias. Pedir, eu peço e peço mais uma vez agora, através de vocês (jornalistas): gostaria muito de manter o Gerson. É uma questão que foge do controle do treinador", disse Ceni, antes de complementar:

"Não sou um treinador de clube europeu pedindo o Gerson, sou um treinador tentando manter um atleta que faz a diferença para mim. Acho que o Flamengo não vai se desfazer de tantos grandes jogadores ao mesmo tempo, mas se acontecer a saída de um jogador nós vamos tentar (repor)", encerrou.