Publicado 24/05/2021 12:40

Rio - Sem espaço no Fenerbahçe, o volante Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, pode retornar ao Brasil. De acordo com o jornal turco "Aksam", o atleta pediu para se desligar do time europeu e o Flamengo é um dos possíveis destinos.

Segundo o veículo, o time rubro-negro é o principal candidato a contratar o volante. Luiz Gustavo está insatisfeito com a reserva na equipe turca. No entanto, conseguir sua liberação não deve ser simples, já que o jogador custou cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões) e possui contrato até o meio de 2023.

Luiz Gustavo ao Fenerbahçe em setembro de 2019. Desde então, foram 69 partidas e quatro gols marcados. O jogador disputou a Copa do Mundo de 2014 e esteve em campo na fatídica derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha.

Vale lembrar que, nos últimos dias, o Flamengo vem negociando com o Olympique de Marseille a saída do volante Gerson. Uma possível chegada de Luiz Gustavo poderia suprir a carência que seria deixada na posição.