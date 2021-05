Gerson Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 13:13 | Atualizado 24/05/2021 13:18

Rio - A novela sobre uma possível saída do volante Gerson, do Flamengo, para o Olympique de Marseille, da França, segue a todo vapor. Nesta segunda-feira, em entrevista ao programa "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes, o vice-presidente de futebol do Flamengo deu detalhes da negociação e confirmou que as conversas com o time francês continuam.

"O pai do jogador, há 20 dias, nos trouxe um encaminhamento de um clube francês, que gostaria de fazer uma proposta. Fez a proposta para o atleta através de seu procurador, e a gente vem conversando. Tiveram uma ou duas propostas que a gente não aceitou. As conversas continuam para que vejamos se chegará aos números que interessam ao jogador e ao Flamengo", disse Braz.

"Um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que o Flamengo foi procurado pelo empresário do jogador, que é seu pai. Ele nos trouxe a proposta que está em análise. Desde que o Flamengo teve o ano de 2019, na sequência de títulos, sempre foi questionado e perguntado sobre os atletas de ponta que tem, se gostaria de vender, e o Flamengo disse que não. O Flamengo vem lutando para manter os atletas que tem. Não fomos ao mercado para vender ninguém", completou.

Marcos Braz ainda ressaltou que, se a proposta dos europeus fosse interessante, o clube rubro-negro já teria vendido o camisa 8.

"Se a proposta fosse interessante, a gente tinha vendido há um tempo. O Flamengo sempre respeita as propostas que recebe. Em relação a outros clubes: não. Por enquanto, só tem um clube francês que tem uma proposta firme pelo Gerson. Um ponto que quero tocar é que a janela do futebol europeu está começando agora, é mais do que natural que tenham outros interessados. Hoje não tem nada. O que a gente tem é uma proposta firme e que o Flamengo ainda está analisando", finalizou.