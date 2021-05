Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal Divulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 18:13

Rio - Com uma política diferente em 2021, o Flamengo não tem feito grandes contratações esse ano. No entanto, nos últimos dias, o treinador Rogério Ceni afirmou que desejaria contar com novas peças. Em entrevista ao programa de Bandeirantes, "Os Donos da Bola", o vice de futebol, Marcos Braz admitiu a possibilidade de novas contratações no Rubro-Negro.

Publicidade

“Todo técnico pede reforço, não é só o Rogério. Levo com naturalidade. Sobre ter caixa pra contratar, nós reforçamos sem gastar (Bruno Viana). Estamos analisando o mercado e esse processo é feito com calma”, afirmou.



Os nomes de David Luiz e Arturo Vidal foram ventilados recentemente no Rubro-Negro. Braz elogiou os atletas, mas afirmou que ele têm valores fora do orçamento do Flamengo.

Publicidade

"Você citou dois grandes jogadores. O Flamengo tem condição de arcar com outros jogadores que possam vir do futebol europeu. Esses dois não porque tem valores diferentes”, disse.