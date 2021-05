Ataque - Campeonato Carioca 2021 - Partida valida pela final - Flamengo x Fluminense - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, Willian Arao, do Flamengo, disputa jogada. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:41

Rio - O Flamengo pode ganhar um problema para as oitavas de final da Libertadores. O volante Willian Arão, que foi expulso na partida contra a LDU e cumprirá suspensão automática na última rodada da fase de grupos, contra o Vélez, na próxima quinta, foi alvo de uma denúncia disciplinar por parte da Conmebol e pode pegar um gancho.

Arão será julgado por jogo brusco grave, mas sem causar lesão no adversário. O volante recebeu o vermelho aos 10 minutos de partida contra a LDU, ao esticar demais a perna e acabar acertando o rosto do atacante Amarilla.

O Flamengo terá até às 13h do próximo dia 26 para apresentar a defesa do camisa 5. Sem o jogador, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Velez, no Maracanã.