Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Publicado 01/01/2022 11:14

Rio - O goleiro Neto, do Barcelona, pode reforçar o Flamengo nesta temporada de 2022. O jogador é reserva de Ter Stergen e pode deixar o clube espanhol ainda em janeiro para atuar no Brasil com a camisa rubro-negra. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Rubro-negro abriu conversas com o atleta e sente otimismo com o possível acerto.

Goleiro Neto pode reforçar o Flamengo Foto: Divulgação/AFP

"Neto está com os dias contados no Barcelona. O goleiro tem pedido repetidamente para sair do clube em busca de minutos e, agora, tudo parece indicar que terá as portas abertas para ser liberado em janeiro. Nesse sentido, o Flamengo tem mantido conversas com o goleiro nos últimos dias para sondar sua incorporação. O goleiro brasileiro gostaria de voltar ao seu país", afirma o portal espanhol.

O empréstimo do jogador, com opção de compra, é a forma mais viável para concluir a transferência do goleiro ao Flamengo ainda neste mês. O atleta possui contrato com o Barcelona até junho de 2023 e aprova uma mudança de ares para retornar ao Brasil e mirar uma futura convocação para a Copa do Mundo, no Catar, em novembro.