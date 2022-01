Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/01/2022 14:20

Rio - O meia-atacante José Paradela, de 23 anos, do River Plate, foi oferecido ao Flamengo para esta temporada. O jogador argentino é considerado nos bastidores do clube argentino como o sucessor de Nacho Fernández. A informação é do portal "Torcedores.com".

Ainda de acordo com o portal, o atleta foi avaliado pela diretoria rubro-negra, mas não agradou a possibilidade de contar com o meio-campista. O treinador Paulo Sousa pediu um jogador para o setor ofensivo, mas não ficou satisfeito com o que foi oferecido.

Visto que o meia-atacante Giorgian De Arrascaeta sofreu com dores musculares na última temporada, o Flamengo mira uma contratação para ser a "sombra" do uruguaio no setor de ataque. Além do Rubro-negro, o jogador argentino é monitorado pelo Internacional e Grêmio.