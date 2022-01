Jorge jesus - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 01/01/2022 17:25

Rio - A jornalista Alicia Klein, do portal "UOL Esportes", destacou que o treinador Jorge Jesus, atualmente sem clube, "saiu perdendo na novela com o Flamengo". Após a indecisão com o futuro, quando ainda comandava o Benfica, de Portugal, o Rubro-negro decidiu fechar com técnico Paulo Sousa.

Por outro lado, o técnico Jorge Jesus pode retornar ao Brasil, mas para assumir o Atlético-MG. A negociação com o clube mineiro está pausada e deve retomar nesta segunda-feira para ver se há chances de intensificar as tratativas. A informação é do portal "GE".

"Se eu olhar para o universo só do Brasil eu acho que o Jorge Jesus é quem mais sai perdendo porque ele vinha com esse aspecto de Deus, ele vinha com essa coisa, tem um fantasma do Jorge Jesus que habita a Gávea desde que ele foi embora que eu acho que teria assombrado inclusive o próprio Jorge Jesus se ele não fizesse um trabalho tão maravilhoso como ele fez em 2019, então eu acho que ele se queima com a maior torcida do país, que o idolatrava em um ponto quase louco porque o futebol que o Flamengo apresentou em 2019 realmente foi histórico", disse Alicia Klein do portal 'UOL Esportes'.



"Aí ele vem com essa coisa, se for para o Galo, porque pode terminar essa novela sozinho, largado as traças, então eu acho que neste momento ele está aí correndo o risco de sair pior dessa história, não acho que como Judas, é uma decisão que ele não quis tomar, está todo mundo bem, mas eu acho que ele perdeu a oportunidade de se jogar nos braços da maior torcida do país e fica agora nesse limbo sem saber como vai ser o 2022 dele", concluiu.