Marcos Braz - Divulgação

Publicado 01/01/2022 18:55

Rio - O atacante Lázaro, de 19 anos, do Flamengo, pode receber uma oferta do Monaco, da França, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões). Por outro lado, o atleta tem contrato com o Rubro-negro até 2025 e uma multa rescisória avaliada em R$ 507 milhões. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

Lázaro Alexandre Vidal/Flamengo

Após acertar com o lateral-direito Vanderson, revelação das categorias de base do Grêmio, o Monaco busca a contratação do atacante Lázaro, apesar de não ter se destacado na última temporada pelo Flamengo. Em 2021, o jogador chegou a ser monitorado pelo Huddersfield, da segunda divisão da Inglaterra, mas não houve avanço na negociação.

A trajetória de Lázaro nas categorias de base do Flamengo é de sucesso. O atacante recebeu destaque após marcar o gol do título da Copa do Brasil, no sub-17. O jogador foi promovido para o elenco profissional, mas acabou não recebendo muitas oportunidades.