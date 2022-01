Phillippe Coutinho tem o desejo de retornar ao Brasil - Foto: Jose Jordan/AFP

Publicado 02/01/2022 13:00

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, concedeu entrevista, no último sábado, para falar sobre alguns assuntos, entre eles, o do meia-atacante Philippe Coutinho, do Barcelona. Na ocasião, o dirigente afirmou que não existe nenhuma negociação em andamento ou sondagem pelo atleta do clube espanhol.

"Não tem nenhuma negociação em curso, absolutamente nada. Essas conversas foram coisas da imprensa espanhola, Coutinho é um grande jogador mas não tem nada entre o jogador e o Flamengo", afirmou Bruno Spindel.



O meia-atacante vive má fase no Barcelona e, de acordo com o jornal espanhol "Sport", tem o interesse de retornar ao Brasil para entrar no radar de Tite e mirar uma futura convocação para a Copa do Mundo, no Catar, em novembro.