Presidente do Flamengo - Rodolfo LandimMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 02/01/2022 14:00

Rio - O lateral-esquerdo Dalbert, da Inter de Milão, da Itália, é alvo da diretoria do Flamengo para reforçar o elenco do treinador Paulo Sousa. De acordo com o portal italiano "Tutto Mercatto", o Rubro-negro tem interesse no jogador que está emprestado ao Cagliari.

O Flamengo planeja uma peça de reposição para o lateral-esquerdo Filipe Luís, de 36 anos. O jogador tem o desejo de se tornar técnico de futebol e pode incentivar a diretoria rubro-negra a buscar novos nomes para compor o elenco.

Dalbert tem contrato com a Inter de Milão até 2023 e não deve ser aproveitado após o término do empréstimo com o Cagliari, também da Itália. Por este motivo, o atleta, com passagens por Rennes, Fiorentina, Nice, Vitória SC, Academico de Viseu e Barra Mansa, onde foi revelado para o esporte, tem chances de negociar com o Flamengo.