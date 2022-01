Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, publica foto com mãe de Cristiano Ronaldo - Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 02/01/2022 15:00

Rio - Ainda em Portugal, o vice-presidente de futebol Marcos Braz publicou neste domingo uma foto ao lado da Dona Dolores, mãe do craque Cristiano Ronaldo. Na legenda, o dirigente brincou que está tentando a contratação do camisa 7, lembrando que o "convencimento sempre começa com a família", seguido por risos.



A Dona Dolores também entrou na brincadeira, publicando a mesma foto e escrevendo que tinha alguns dias para "analisar a proposta". Veja abaixo!



- Sempre o convencimento começa pela família (risos). Claro que tudo isso é uma brincadeira carinhosa com a mãe do número 1 , CR7 - brincou Braz.