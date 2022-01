Pablo e Paulo Sousa - Foto: Divulgação/Bordeaux

Pablo e Paulo SousaFoto: Divulgação/Bordeaux

Publicado 02/01/2022 17:29 | Atualizado 02/01/2022 17:33

Rio - O zagueiro Pablo, do Lokomotiv Moscow, da Rússia, exaltou o treinador Paulo Sousa, do Flamengo, e afirmou que o profissional português tira os atletas da "zona de conforto". Além disso, o jogador, que foi comandado pelo técnico no Bordeaux, da França, destacou que tem potencial para realizar um excelente trabalho no Rubro-negro.

"Paulo Sousa é um cara fenomenal. Como pessoa, tem caráter, índole, ele e sua comissão. É um cara que se pegar o Flamengo da forma que está hoje vai levar a outro nível, mais alto do que já está. Tem muita intensidade de treino, monta bem seu time taticamente, sofre poucos gols, tem o controle praticamente o jogo inteiro. Só tenho coisas boas para falar dele", destacou o zagueiro Pablo em entrevista ao portal 'GE'.

"O Paulo Sousa foi o único treinador que me tirou da zona de conforto, daquilo que eu costumava fazer. Ele chegou e fez minha qualidade melhorar. Evoluí bastante depois do tempo que passei com ele na França", concluiu.