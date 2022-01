Thuler marcando Payet, do Olympique de Marselha - Divulgação Montpellier

Publicado 02/01/2022 20:13

O primeiro semestre de Thuler pelo Montpellier chegou ao fim, e o zagueiro soube aproveitar muito bem os primeiros meses no time francês. Em 12 jogos, o jovem defensor, que pertence ao Flamengo e foi emprestado até junho de 2022, foi titular em quatro, com boas exibições.

Diante do cenário, Thulher pode se tornar uma boa alternativa para o Flamengo no meio de 2022, seja financeira ou técnica. Caso o zagueiro de 22 anos seja comprado pelo Montpellier, o Rubro-Negro irá receber 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, pela venda, pois esse é o valor do passe fixado em contrato.

Caso não seja comprado pelos franceses e seja devolvido, o Flamengo terá um "reforço caseiro", com um jogador jovem, mas com experiência internacional.

Thuler está no Brasil curtindo as férias e retorna em breve para a França para dar continuidade à temporada francesa. O defensor tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024.