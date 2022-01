Marcos Braz - Divulgação

Publicado 03/01/2022 09:57

Lázaro Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O atacante Lázaro, de 19 anos, pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal "footmercato", o jogador chamou atenção do Monaco, que deve fazer uma oferta em breve ao time carioca.

Segundo o veículo, o Monaco trabalha com a possibilidade de conseguir um empréstimo com opção de compra fixada em 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões). Vale lembrar que, em maio, o Flamengo recusou uma oferta do Huddersfield pelo jogador.

Lázaro é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, mas não conseguiu deslanchar no time profissional. Foram apenas 13 jogos e nenhum gol marcado.