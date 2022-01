Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/01/2022 14:10

Piris da Motta Marcelo Cortes / Flamengo Rio - A trajetória do volante Piris da Motta no Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com o site "Torcedores.com", o Rubro-Negro estuda a possibilidade de rescindir com o jogador, que não vem sendo aproveitado no time.

Piris da Motta tem contrato com o Flamengo até dezembro. A diretoria rubro-negra espera que seu empresário venha ao Rio nas próximas semanas para definir a situação. O time carioca não quer mais arcar com seus salários, mas deseja permanecer com 20% dos direitos econômicos do paraguaio para liberá-lo.

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018 e integrou o elenco campeão da Libertadores, em 2019. Sem espaço, foi emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, e retornou ao clube em 2021, mas seguiu sem ser aproveitado.