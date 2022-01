Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 03/01/2022 15:32 | Atualizado 03/01/2022 15:34

Rio - O comentarista Chico Garcia, do "Jogo Aberto", da TV Band, apontou possível risco com a chegada do técnico Paulo Sousa no comando do Flamengo, nesta segunda-feira. O jornalista acredita que o treinador português deve trabalhar com a "sombra" de Jorge Jesus.

"O resultado é muito cruel no futebol. Será que, na possibilidade de insucesso, a torcida não ficará pressionando a diretoria do Flamengo? Essa sombra é muito difícil de ser tirada do Flamengo", disse o comentarista Chico Garcia do 'Jogo Aberto'.

"É curioso que o Flamengo queria o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus queria o Flamengo? Porque me chamou muito a atenção que o Flamengo anunciou o Paulo Sousa faltando pouco para a demissão do Jorge Jesus", completou.

A apresentadora do "Jogo Aberto", Renata Fan, afirmou que a pressão ainda pode ser maior, caso o treinador Jorge Jesus acerte com o Atlético-MG nesta temporada. Em seguida, o comentarista Chico Garcia dispara: "Aí vai ser o golpe".