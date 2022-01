Rubro-negro finalizou a temporada apenas com o título do Cariocão - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/01/2022 15:58

Rio - Os rumores sobre uma possível saída de Gabigol do Flamengo têm aumentado cada vez mais. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, especialista em negociações, o West Ham, da Inglaterra, já abriu negociações com o Rubro-Negro pelo camisa 9.

Além do West Ham, Gabigol tem despertado interesse de outros times europeus. Entre os interessados, estaria o Newcastle United, que recebeu grande investimento e devem vir forte no mercado. Fala-se que a proposta gira em torno de 17 milhões de libras.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. A tendência é que o Flamengo só tope negociar o atacante por um valor "irrecusável".