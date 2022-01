Marcos Braz e Bruno Spindel estão há uma semana em Portugal - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/01/2022 16:26

Hugo Moura Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Após acertar a contratação do técnico Paulo Sousa, o Flamengo começa a reestruturar seu elenco para 2022. De acordo com o site "GE", o clube tem encaminhada as saídas de Hugo Moura para o Athletico-PR e Vitor Gabriel para o Juventude, ambos por empréstimo com opção de compra.

O Flamengo vê com bons olhos uma saída da dupla neste momento. O clube entende que a negociação seria boa para dar rodagem e valorizar o passe dos dois jogadores, que possuem contrato até o fim de 2023.

Hugo Moura se reapresentou ao Flamengo já nesta segunda-feira, junto aos jovens que iniciarão a disputa do Carioca comandados por Maurício Souza. Já Vitor Gabriel deve voltar com o elenco principal, no próximo dia 10.