Publicado 03/01/2022 18:40

Rio - O meio-campista Yuri de Oliveira, destaque do sub-20 do Flamengo, e que vai disputar as três primeiras partidas do Rubro-negro no Campeonato Carioca, enquanto o elenco profissional ainda estiver de férias, desmentiu rumores de que estaria de saída.

Na ocasião, o rumor era de que o meia de 21 anos teria interesse de defender o Fluminense nesta temporada. Por este motivo, no último domingo, o jogador publicou uma nota de esclarecimento alertando que a notícia era falsa. Além disso, pediu respeito e "menos fake news nesse meio".

"Esclarecimento! Algumas pessoas mal intencionadas estão criando notícias que não condizem com a verdade. Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo enquanto eu puder! Estou nesse clube há oito anos e é aqui que me sinto em casa", afirmou o meio-campista Yuri de Oliveira.

"Eu tenho orgulho em defender essas cores e jamais desrespeitaria o clube do meu coração. Qualquer outra informação ou notícia diferente disso não é verdade. Espero que haja mais respeito, e menos fake news nesse meio. Sou mais um entre vocês, Nação!", concluiu.