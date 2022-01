Paulo Sousa - AFP

Publicado 03/01/2022 20:21

Rio - O apresentador André Rizek, do "Seleção SporTV", do Grupo Globo, questionou o futuro trabalho do técnico Paulo Sousa no Flamengo, nesta segunda-feira. O jornalista afirmou que o Rubro-negro será a grande chance da carreira do treinador português.

"Não acho que o Paulo Sousa irá sentir o peso de dirigir o Flamengo. Isso porque, como jogador ele sabe como é isso, ele já que foi jogador de grandes clubes europeus, como o Benfica, Inter, Juventus e Borussia . Agora, como técnico, o currículo dele ainda é pobre em títulos e com passagens em clubes bem medianos. O Flamengo será a grande chance da carreira dele", disse o apresentador André Rizek no 'Seleção SporTV'.

"Como treinador, Paulo Sousa tem só uma Super taça da Hungria, Taça da Liga da Hungria e da Superliga Suíça. Além disso, foi campeão israelense também. Ou seja, se ele ganhar um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores, será algo de tamanho que ele nunca conquistou na carreira como técnico", concluiu.