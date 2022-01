Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/01/2022 20:46

Rio - O técnico David Moyes, do West Ham, da Inglaterra, solicitou ao clube inglês para não criar outra oferta por Gabigol, do Flamengo, nesta segunda-feira. O treinador descartou a possibilidade e afirmou que irá manter a "ética de trabalho e equilíbrio" na equipe inglesa. A informação é do jornal inglês "Daily Mail".

"O técnico do West Ham está determinado a manter a ética de trabalho e o equilíbrio em seu time, o que significa que ele está menos disposto a admitir falhas ou jogadores que não cumpram o perfil completo que ele deseja", destacou o jornal 'Daily Mail'.



Por este motivo, o atacante irá se reapresentar normalmente ao Flamengo, no dia 10 de janeiro. Após finalizar a última temporada em baixa, o Rubro-negro conta com a presença do jogador para iniciar a nova temporada.