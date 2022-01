Paulo Sousa foi apresentado oficialmente ao Flamengo nesta segunda-feira (10) - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O técnico Paulo Sousa foi surpreendido na última quarta-feira com a saída do atacante Kenedy do Flamengo. De acordo com a "Coluna do Fla", o atleta fazia parte dos planos da comissão técnica do português para 2022.

Kenedy pertence ao Chelsea e estava emprestado pelo clube inglês até o fim do ano. No entanto, os Blues pediram o retorno imediato do jogador. O Flamengo até tentou reverter a situação, mas não obteve sucesso.

A notícia da volta ao Chelsea surpreendeu até mesmo ao próprio Kenedy. Antes de embarcar para a Inglaterra, ele conversou com a reportagem do Jornal O Dia.

"Fui pego de surpresa. Fiquei sabendo ontem (terça) à noite por volta das 23h. Tudo muito rápido. Chelsea tinha um contrato com o Flamengo. Pediu para eu me apresentar e eu estou me apresentando. Foi o Flamengo que me avisou. Estou só cumprindo o contrato", declarou no aeroporto.