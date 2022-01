Éverton Ribeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/01/2022 17:46

Rio - A convocação do meia-atacante Everton Ribeiro à Seleção repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção da torcida do Flamengo. Na ocasião, os torcedores rubro-negros pediram para o jogador retornar das Eliminatórias da Copa do Mundo "com o seu futebol". Na última temporada, o atleta não se destacou e virou alvo de críticas.

"A qualidade técnica do Everton (Ribeiro), do Gabriel Barbosa e do Weverton é consistente dentro da seleção brasileira. Eles trazem consigo esse legado", disse o treinador Tite.

No entanto, a opinião do técnico da Seleção não foi compartilhada com a da torcida do Flamengo que, mesmo desejando boa sorte ao jogador, em tom de ironia pediram para o atleta "voltar a jogar futebol".



Aproveita e trás de volta o teu futebol, por gentileza. — mvycxnᶜʳᶠ (@mayconest) January 13, 2022 Tem que melhorar mais o rendimento pra continuar na seleção.....temporada de 21 abaixo do que pode render — Leo (@Leodiasaf) January 13, 2022 trás o hexa mas volta com teu futebol pro flamengo também tá? a gente precisa de você — sabrina ᶜʳᶠ (@ssabrinacrf) January 13, 2022 Perdemo — Renata Alfaia (@renatalfaia) January 13, 2022