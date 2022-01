Gabigol, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio -O atacante Gabigol decidiu antecipar o fim das férias e se reapresentou ao Flamengo uma semana antes da data marcada. Os frutos do esforço já começaram a ser colhidos pelo camisa 9, que foi convocado por Tite nesta quinta, para as partidas contra Equador e Paraguai, em 27 de janeiro e 1º de fevereiro. O treinador da Seleção Brasileira elogiou a atitude do jogador.

"O comportamento reafirmando as informações do acompanhamento mostra o comportamento. Mais do que falar é se comportar, atitude. Volta com condição de peso, gordura, massa muscular, mostra que houve cuidado. Mostra maturidade. Associado ao performado", afirmou o técnico da Seleção.

Retornar às atividades no dia 4 de janeiro - o grupo principal se reapresentou no dia 10 - já foi uma decisão de Gabigol visando essa primeira convocação de 2022, ano de Copa do Mundo. Disputar o Mundial do Catar é um dos objetivos do atacante, assim como Everton Ribeiro, que fez trabalhos durante o período de férias e voltou ao Ninho do Urubu em boas condições na última segunda.



Por outro lado, as convocações tirarão Everton Ribeiro e Gabigol de até 12 jogos ao longo da temporada. A começar pelo início do Campeonato Carioca. As partidas contra Equador, em 27 de janeiro em Quito, e Paraguai, em Belo Horizonte no dia 1º de fevereiro, deixará os convocados fora de três duelos do Estadual - por mais que o Flamengo atue com um time alternativo neste início.

Confira as datas das partidas do Flamengo e da Seleção Brasileira:



26 de janeiro - Flamengo x Portuguesa, no Luso-Brasileiro



27 de janeiro - Equador x Brasil, em Quito



29 de janeiro - Volta Redonda x Flamengo, no Raulino de Oliveira



1º de fevereiro - Brasil x Paraguai, em Belo Horizonte



2 de fevereiro - Flamengo x Boavista, no Luso-Brasileiro