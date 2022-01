Paulo Sousa - Foto: Felipe Patiño/Flamengo

Publicado 13/01/2022 18:44

Rio - O treinador Paulo Sousa, desde que foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, promoveu mudanças no dia a dia do CT do Ninho do Urubu. Desta vez, assim como o ex-técnico Jorge Jesus, restringiu a presença de funcionários nos treinos do Rubro-negro para que não acompanhassem o treinamento tático nesta quinta-feira. A informação é da jornalista Isabelle Costa.

Após chegar ao Flamengo, Paulo Sousa pediu o retorno de "velhos hábitos", como por exemplo, a utilização do ponto biométrico na chegada, refeições obrigatórias e a restrição em uso dos celulares. Além disso, pediu para que os atletas pudessem jantar com as suas famílias após as partidas no Maracanã e um telão no Ninho do Urubu, que já foi instalado, a fim de ajustar e corrigir os erros em treinos táticos.

Com previsão para o dia 26 de janeiro, o Flamengo iniciará o Campeonato Carioca com o time sub-20, sob o comando do treinador Fábio Matias, que substituiu o ex-auxiliar técnico Maurício Souza. Por este motivo, o elenco profissional terá mais algumas semanas para treinarem com o técnico Paulo Sousa.