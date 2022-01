Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/01/2022 21:39

Rio - O Flamengo pode ter a chance de efetivar a compra do meio-campista Andreas Pereira, de 26 anos, emprestado pelo Manchester United, até junho de 2022. Por outro lado, o clube inglês deve dificultar a negociação, mas de acordo com o jornalista Fred Caldeira, do portal "TNT Sports", o contrato definitivo pode ser liberado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).

O volante é tratado como prioridade pelo Flamengo e, além disso, está feliz no Rubro-negro e que se sente em casa com o time da Gávea. Por empréstimo, Andreas Pereira foi contratado em agosto de 2021, disputou até o momento 24 partidas e marcou cinco gols.

Na última quarta-feira, o Flamengo anunciou a compra definitiva do volante Thiago Maia, de 24 anos, por cinco temporadas e com o valor girando em torno de R$ 25,5 milhões, que serão parcelados ao Lille, da França.