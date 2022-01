Flamengo avança para terceira fase da Copinha - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/01/2022 21:46

Rio - Com emoção, o Flamengo se garantiu na terceira fase da Copinha. Na noite desta quinta-feira, no último minuto de partida, Igor Jesus marcou, e o Flamengo venceu o Náutico por 1 a 0 na Arena Barueri. Com o resultado, os Garotos do Ninho voltarão a enfrentar o Oeste por uma vaga nas oitavas de final da competição.



EQUILÍBRIO



Os minutos iniciais da partida forma marcados por um jogo estudado. Flamengo e Náutico trocavam passes, mas ainda tinha dificuldades para encontrar os espaços.



ENGRENOU



Depois do começo mais equilibrado, o Flamengo engrenou na partida e fez Bruno trabalhar. A primeira boa chance veio com Victor Hugo, que limpou para a perna esquerda e, de fora da área, soltou uma bomba. O goleiro, contudo, encaixou e não deu rebote.



Três minutos depois, foi a vez de Petterson assustar o Timbu. Victor Hugo encontrou o camisa 28, que cortou a marcação e bateu firme para mais uma defesa do goleiro Bruno.



TUDO IGUAL



O primeiro tempo chegou ao fim sem gols. O Rubro-Negro Carioca teve as principais chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O Alvirrubro, por sua vez, teve apenas uma chance, que não chegou a levar perigo à meta defendida pelo goleiro Bruno Guimarães.



TIMBU LIGADO



A postura do Náutico na etapa final foi diferente, e, se não fosse por Bruno Guimarães, a equipe pernambucana teria conseguido o gol. Aos 16 minutos, o lateral Luan bateu da entrada da área, a bola desviou em Cassiano, mas o goleiro do Flamengo se esticou todo e conseguiu mandar para escanteio.



Praticamente cinco minutos depois, mais uma boa chegada do Alvirrubro. Depois de uma roubada de bola em cima de Kayke David, Klefferson cruzou rasteiro, Rodrigo Leal conseguiu o desvio, mas Bruno Guimarães afastou o perigo e mandou a bola para escanteio.



FLA ACORDA...



Depois de ver o Náutico ditar o ritmo, o Flamengo voltou a pressionar na reta final do jogo. Uma das principais chances veio aos 33 minutos. Samuel cruzou para Pedrinho, que subiu sozinho na pequena área, mas pegou mal na bola e desperdiçou a oportunidade.



... E SE CLASSIFICA!



A intensidade estabelecida pelo Flamengo na reta final deu resultado. No último minuto do jogo, Richard cobrou lateral na área, mas a zaga afastou. Entretanto, Igor Jesus pegou a sobra, bateu da entrada da área no cantinho e garantiu os Garotos do Ninho na terceira fase da Copinha.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X NÁUTICO



Data e hora: 13 de janeiro de 2022, às 19h30

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Gabriel Pozzer



Cartões amarelos: Alemão (NAU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Igor Jesus (50'/2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe Santos)

Bruno; Breno (Samuel 20'/2ºT), Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David e Pedro Arthur (Carlos Daniel, 20'/2ºT) ; Petterson, Victor Hugo e Cassiano (Pedrinho, 30'/2ºT).



NÁUTICO (Técnico: Adriano Souza)

Bruno; Café (Tagarela 19'/2ºT), Alemão, Diego (Bernardo, 31'/2ºT) e Luan (Jhon Kenedy, 29'/2ºT); Cauê, Luís Felipe e Fernando; Léo (Klefferson, 19'/2ºT), Rodrigo Leal (Kauan Muniz, 29'/2ºT) e Júlio.