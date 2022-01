Paulo Sousa pede contratação de volante ao Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/01/2022 10:40

Rio - Recém-chegado ao Flamengo, o técnico Paulo Sousa deu detalhes de como foi sua negociação com o clube carioca. Em entrevista à FlaTV, ele exaltou a forma como foi abordado pelos dirigentes para assumir o Rubro-Negro.

”Para mim foi extraordinário a forma que chegaram, procurando conhecer a minha metodologia de trabalho, como interajo com meu staff, como nós nos relacionamos entre nós e com o grupo. O conhecimento que eu tinha do elenco do Flamengo, das ideias que foram protagonizadas no anos anteriores, como eu via, que passo iriamos dar dentro desse mesmo elenco, do futebol que gostamos e queríamos profissionalizar”, disse Paulo Sousa.

“Também o conhecimento introdutório de quem é quem, de que tipo de clube eu poderia esperar. Isso me direcionou como líder a uma tomada de decisão, que se concretizou nos próximos dias”, completou o português.