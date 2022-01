Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 14/01/2022 13:30

Ramon, lateral do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo Rio - O lateral Ramon, do Flamengo, não será negociado com a Europa, pelo menos por enquanto. De acordo com o portal SIC Notícias, de Portugal, o Benfica, que era apontado como principal interessado no jogador, desistiu da negociação.

O clube português chegou a abrir negociação com o estafe do jogador, mas não houve um senso comum entre as partes. Reforçar a posição era um desejo do presidente do Benfica, Rui Costa.

Revelação das categorias de base, Ramon passou a ter mais oportunidades com a camisa do Flamengo em 2021. O jogador entrou em campo 24 vezes na última temporada.