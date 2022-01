Após deixar o Flamengo em barca, jogador entra na mira do São Paulo | Flamengo | O Dia

Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/01/2022 14:45

Bruno Viana não fica para 2022 Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Mapeando o mercado em busca de um zagueiro, o São Paulo pode tentar a contratação de um velho conhecido de Rogério Ceni. Segundo o "UOL", o clube paulista avalia a contratação de Bruno Viana, defensor que pertence ao Braga e deixou o Flamengo no fim de 2021.

Inicialmente, o principal alvo do São Paulo para a posição era Lucas Ribeiro, do Internacional. No entanto, o clube paulista recuou após o defensor protagonizar um vídeo íntimo com uma menina de apenas 14 anos. Na época, ele tinha 19.

Bruno Viana defendeu o Flamengo por apenas uma temporada e não deixou saudade. O jogador chegou a ser utilizado por Ceni em alguns momentos, mas acabou perdendo espaço após diversas falhas.