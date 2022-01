Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 14/01/2022 16:06

Ospina AFP Rio - O Flamengo segue em busca de um goleiro para ser "sombra" de Diego Alves e volta suas atenções para o mercado europeu. De acordo com o site italiano "ArenaNapoli.it", o Rubro-Negro sondou a situação de David Ospina, do Napoli e da Seleção Colombiana.

Segundo o veículo, o Flamengo fez contato com o estafe de Ospina para saber a viabilidade de um possível negócio. O atleta não descarta permanecer na Europa e tem sondagens de outros clubes.

Ospina tem contrato com o Napoli até julho de 2022. Além do colombiano, o goleiro também está de olho em Agustín Marchesin, do Porto (POR) e Neto, do Barcelona (ESP).