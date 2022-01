Flamengo estreia no Carioca dia 26 de janeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/01/2022 18:38

As transmissões do Campeonato Carioca 2022 no circuito aberto começam no dia 26 de janeiro com o confronto entre Flamengo e Portuguesa às 21h30. O jogo será veiculado pela Record, detentora dos direitos do torneio na TV aberta, e terá comentários do ex-lateral Rubro-negro Athirson.

Além de Athirson, a transmissão contará com apresentação de Mylena Ciribelli e narração de Lucas Pereira. Os comentários de arbitragem ficam com Guttemberg Fonseca, Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do estado do Rio de Janeiro.



O Cariocão 2022 também terá transmissão no Pay-per-view e no streaming. Para esta edição a Ferj lançou o Cariocão Play, aplicativo que terá distribuição de todas as partidas do campeonato, contando com seis tipos diferentes de narração.