Bruno Viana, ex-Flamengo, entra no radar de gigante da Série A | Flamengo | O Dia

Bruno Viana - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/01/2022 11:01

Rio - O zagueiro Lucas Ribeiro, ex-Internacional e que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, foi cogitado para reforçar o elenco do São Paulo na temporada de 2022, mas a diretoria do clube freou a negociação em razão, também, do comportamento do atleta extracampo. Agora, o Tricolor pode contar com o reforço de Bruno Viana, ex-Flamengo.

O atleta de 26 anos foi oferecido ao técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no Rubro-Negro. Ele pertence ao Braga (Portugal), e tem contrato com o clube até 2023, sendo um nome que agrada diretoria e comissão técnica. O contrato seria por empréstimo de um ano, segundo a 'TNT Sports'.



Caso acerte com o clube do Morumbi, Bruno Viana ocupará a vaga no elenco deixada por Bruno Alves, que vai defender o Grêmio nesta temporada. Com a camisa do Fla, o zagueiro disputou 38 partidas e marcou um gol.